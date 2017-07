Brand beschädigte Europas größte Raffinerie in Rotterdam

Grund könnte Kurzschluss gewesen sein - © APA (ANP)

In Europas größter Raffinerie im Hafen von Rotterdam ist in der Nacht auf Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Anlagen in dem gigantischen Komplex wurden abgeschaltet, wie ein Sprecher des Ölkonzerns Shell mitteilte. Über der Raffinerie im Westen der Niederlande waren riesige Flammen und dichter Rauch zu sehen. Die Feuerwehr brachte den Brand in der Früh unter Kontrolle.