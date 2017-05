Brändle siegte im Zeitfahren der Belgien-Tour

Brändle schlug unter anderem Tony Martin - © APA (AFP)

Auf diesen Erfolg hat Matthias Brändle lange hingearbeitet: Der Vorarlberger Radprofi gewann am Freitag am dritten Tag der Belgien-Rundfahrt (Europa-Tour/höchste Kategorie) in Beveren ein 13,4-km-Einzelzeitfahren. Damit gelang dem Ex-Stunden-Weltrekordler sein erster Erfolg nach dem heuer erfolgten Wechsel zum Trek-Team. Zuvor hatte sich der 27-Jährige mehrfach mit Ehrenplätzen begnügen müssen.