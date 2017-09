Brände nach Trockenheit und starken Winden in Griechenland

Eine seit mehreren Wochen andauernde Dürre und starke Winde haben in Griechenland zu Wald- und Buschbränden geführt. Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte, musste sie binnen 24 Stunden in 72 Fällen ausrücken, um die Flammen zu bekämpfen. Auf der Ferien-Halbinsel Chalkidiki im Norden des Landes wurden zwei Häuser ein Raub der Flammen.

Weitere Wald- und Buschbrände brachen im Norden und Osten der Hafenstadt Thessaloniki aus. Alle Brände konnten unter Einsatz von Löschhubschraubern und Löschflugzeugen unter Kontrolle gebracht werden, teilten die Bürgermeister dieser Regionen am Samstag im Rundfunk mit. In Griechenland herrschten in den vergangenen Tagen hohe Temperaturen um die 36 Grad Celsius. Seit Freitag setzten aber starke Winde ein. "Auch der kleinste Brand kann wegen der Trockenheit und der Winde gefährlich werden", sagte ein Feuerwehrmann im Fernsehen. (APA)