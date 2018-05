Brände nach Blitzschlägen in der Steiermark

Infolge von Blitzschlägen sind in der Oststeiermark Samstagabend Brände in zwei Häusern ausgebrochen. In Flöcking (Bezirk Weiz) und in Pöllau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) schlugen Blitze in Einfamilienhäuser ein und lösten Brände aus. Verletzt wurde dabei aber niemand, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte.

In Flöcking brach in einem unbewohnten und für den Abbruch vorgesehenen Einfamilienhaus ein Brand aus. Die Löscharbeiten, die gegen 23 Uhr noch in Gang waren, gestalteten sich auf aufgrund der Bauweise des Hauses und des desolaten Zustandes schwierig. Die Polizei geht davon aus, dass ein Blitzschlag gegen 20 Uhr 30 für den Brand verantwortlich ist.

In Pöllau schlug ein Blitz gegen 20 Uhr in den Dachstuhl eines Einfamilienhauses ein. Elektrozuleitungen zu einer seit längerer Zeit unbenutzten Sauna hinter einer Holzverkleidung begannen zu brennen. Die Feuerwehr führte Sicherungsarbeiten durch. Es kam nur zu lokalen Beschädigungen. Die Schadenshöhe stand bei beiden Bränden noch nicht fest.