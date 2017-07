BP-Wahl kostete FPÖ acht Mio. Euro, Grüne nicht einmal fünf

Teurer Wahlkampf - © APA

Die FPÖ hat fast doppelt so viel Geld in die verlorene Präsidentenwahl investiert wie die Grünen. Das geht aus den am Dienstag vom Rechnungshof veröffentlichten Bilanzen der Kandidaten hervor. Die FPÖ hat 8,0 Mio. Euro für Norbert Hofers Kampagne bezahlt. Alexander Van der Bellen hatte zwar mit 7,9 Mio. Euro fast ebenso viel Geld zur Verfügung, von den Grünen kamen aber nur 4,8 Mio. Euro.