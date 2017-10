Bozner Technologiepark NOI offiziell eröffnet

Dieser beherbergt insgesamt 60 Unternehmen und Start-ups, 20 Labors und sechs Forschungseinrichtungen. Der vom Architekten Claudio Lucchin entworfene Technologiepark will die grüne Seele der Region widerspiegeln. Für die Realisierung des Technologieparks wurde das ehemalige Alumix-Werk wiederverwertet. Der Industriekomplex war im Jahr 1937 unter Mussolini entstanden.

Das Technologiezentrum will Forschungsinstitute und universitäre Einrichtungen mit Unternehmen zusammenführen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe und des Standorts zu steigern. NOI ist die Abkürzung für “Nature of Innovation”, bedeutet aber auch “wir” auf Italienisch. Von alpinen Technologien zu Lebensmitteltechnik, von Automotive zu Green Technologies und Automation, im NOI Techpark sollen die Schlüsselbranchen Südtirols an einem Ort zusammenkommen.

Das Areal des Technologieparks umfasst rund zwölf Hektar Fläche. Das Zentralgebäude ist bereits in Betrieb, das Erweiterungsgebäude ab Oktober 2018. Während die Zentralgebäude und das erste Erweiterungsmodul durch öffentliche Initiative entstehen, sollen die restlichen Erweiterungsmodule durch Private errichtet werden. “Wir bieten Unternehmen ein Umfeld, das in eine intelligente und nachhaltige Entwicklung investiert”, so Kompatscher.

40 italienische Start-up-Unternehmen wollen 2018 in den Technologiepark einziehen. Hinzu kommen Unternehmen wie Huawei und der Südtiroler Seilbahnhersteller Leitner. Huawei will im Technologiepark sein zweites Forschungszentrum nach jenem in Mailand aufmachen.

Zu den innovativen Start-ups, die sich im NOI-Techpark niederlassen, zählt auch das Trentiner Unternehmen Mirnagreen an, das im Bereich gesundheitsfördernde Nahrungsmittelergänzungsprodukte spezialisiert ist. Mirnagreen plant hier ein Produktionszentrum, in das 2,5 Millionen Euro investiert werden. Sitz des Unternehmens bleibt Rovereto, wo das Unternehmen, an dem sich der Start up-Accelerator Industrio beteiligt, sein Hauptquartier hat. Als weltweit erstes Unternehmen hat Mirnagreen ein Nahrungsergänzungsmittel mit MicroRNA aus Obst und Lebensmitteln zur Bekämpfung von Entzündungen im Körper entwickelt, die schwere Krankheiten wie Tumore, Alzheimer, Arthritis und Diabetes verursachen.

(APA)