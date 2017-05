Box-Onkel prügelt nach Gong auf den Gegner ein

Eigentlich ging es um den Boxkampf zwischen Andre Dirrell und José Uzcátegui. Aber dieser gerät angesichts des Geschehenen in den Hintergrund. Daran schuld? Dirrells Onkel Leon Lawson, der sich mit einer Racheaktion womöglich strafbar machte, wie “20min.ch” berichtet.

Uzcategui is disqualified for hitting Dirrell after the bell…Dirrell's uncle gets into the ring and punches Uzcategui…this is WILD! pic.twitter.com/fXc1LT5BgK

— The Sports Junky (@TheSportsJunky1) May 21, 2017