Bottas Schnellster beim Trainingsauftakt in Silverstone

Bottas präsentiert sich weiter stark - © APA

Österreich-Sieger Valtteri Bottas hat am Freitagvormittag im ersten Training für den Formel-1-Grand-Prix von Großbritannien Bestzeit erzielt. Der Finne umrundete den Hochgeschwindigkeitskurs in Silverstone in 1:29,106 Minuten und war damit um 78 Tausendstel schneller als sein Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton. Bester Red-Bull-Pilot war der Niederländer Max Verstappen (+0,420 Sek.) auf Rang drei.