Bottas holt sich Spielberg-Pole – Hamilton als Achter ins Rennen

Bottas vorn, Hamilton nur achter. - © AP

Valtteri Bottas startet am Sonntag in Spielberg von der Pole Position in den Formel-1-Grand-Prix von Österreich. Der 27-jährige Mercedes-Pilot markierte am Samstagnachmittag mit 1:04,251 Minuten Bestzeit knapp vor WM-Leader Sebastian Vettel im Ferrari (+0,042 Sek.). Lewis Hamilton (+0,173), der in der WM 14 Punkte hinter Vettel Zweiter ist, landete nur auf Platz drei.