Bottas holt Pole vor Vettel - Hamilton mit Crash in Q1

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas schnappte Sebastian Vettel in letzter Sekunde die Pole Position für den GP von Brasilien weg. Der neue Weltmeister Lewis Hamilton drehte sich bereits in Q1 und startet morgen somit von ganz hinten.

Das heutige Qualifying für den GP von Brasilien begann gleich mit einem Paukenschlag. Lewis Hamilton, der bereits als neuer Weltmeister feststeht, drehte sich in seiner ersten schnellen Runde nach einem Fahrfehler und krachte in den Reifenstapel. Somit startet der Brite im morgigen Rennen von ganz hinten. Neben dem Weltmeister verabschiedeten sich auch Wehrlein, Gasly, Stroll und Ericsson nach Q1.

Spannung bis zur letzten Sekunde

In der zweiten Qualifikations-Runde verpassten Ocon, Grosjean, Vandoorne, Magnussen und Hartley Q3 und somit den Kampf um die Top 10. Dort legte Sebastian Vettel im ersten Runden-Durchgang mit der schnellsten Runde vor. Im letzten Durchgang holte sich Mercedes-Pilot Valtteri Bottas die Pole Position, die dritte in seiner Formel 1 Karriere. Neben dem Finnen startet Vettel morgen ebenfalls aus der ersten Startreihe. Dahinter vervollständigen Räikkönen, Verstappen, Ricciardo, Perez, Alonso, Hülkenberg, Sainz und Massa die Top 10. Red Bull Pilot Ricciardo wird aufgrund von Arbeiten am Auto für das morgige Rennen jedoch zehn Plätze zurück versetzt.