Bottas gewinnt GP von Russland!

Sein Teamkollege Lewis Hamilton musste sich im vierten Saisonrennen mit Rang vier begnügen. Sotschi. Red-Bull-Jungstar Max Verstappen wurde Fünfter, Daniel Ricciardo schied aus. In der WM-Wertung baute Vettel seinen Vorsprung auf Hamilton auf 13 Punkte aus. Bottas folgt 23 Zähler zurück auf Rang drei. In der Konstrukteurs-Wertung eroberte Mercedes um einen Punkt die Führung von Ferrari zurück. Das nächste Rennen geht in zwei Wochen in Montmelo bei Barcelona über die Bühne.

Endstand nach 52 Runden: 1. Valtteri Bottas FIN Mercedes 1 2. Sebastian Vettel GER Ferrari + 0,6 1 3. Kimi Räikkönen FIN Ferrari 11,0 1 4. Lewis Hamilton GBR Mercedes 36,3 1 5. Max Verstappen NED Red Bull 60,4 1 6. Sergio Perez MEX Force India 1 7. Esteban Ocon FRA Force India 1 8. Nico Hülkenberg RUS Renault 1 9. Felipe Massa BRA Williams 1 Runde 2 10. Carlos Sainz ESP Toro Rosso 1 Runde 1

(APA/Red.)