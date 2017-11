Bottas besiegte Hamilton im letzten Quali-Duell des Jahres

Valtteri Bottas hat das letzte Mercedes-interne Quali-Ausscheidungsrennen der Formel-1-Saison 2017 für sich entschieden. Der Finne war am Samstag auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi 0,172 Sekunden schneller als sein weltmeisterlicher Teamkollege Lewis Hamilton aus Großbritannien. Auf Platz drei landete Sebastian Vettel im Ferrari. Der Deutsche kämpft mit Bottas noch um den zweiten WM-Platz.

“Ich habe ein klares Ziel”, freute sich Bottas über die vierte Pole Position in seiner Karriere und die zweite in Folge nach Brasilien vor zwei Wochen. Gewinnt der 28-Jährige am Sonntag zum dritten Mal einen Grand Prix, könnte er Vettel noch von Gesamtrang zwei verdrängen, wenn der Deutsche nicht unter die besten Acht kommt. In Sao Paulo hatte ihn der Deutsche auf dem Weg zum Sieg bereits am Start überholt.