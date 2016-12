Botschafter in Brasilien wohl Opfer von Beziehungsdrama

Amiridis wurde tot in einem ausgebrannten Wagen gefunden - © APA (AFP)

Der als vermisst gemeldete griechische Botschafter in Brasilien ist laut Polizei vom Liebhaber seiner Ehefrau getötet worden. Kyriakos Amiridis sei bereits am Montag in einem Vorort von Rio de Janeiro ermordet worden, teilte die Mordkommission mit. Die 40 Jahre alte Ehefrau habe das Verbrechen geplant, ihr 29 Jahre alter Liebhaber, ein Militärpolizist, habe die Tat gestanden.