Botschaft an den Frühling

Facettenreicher Osterfrühschoppen des MV Lustenau sorgt für beste Stimmung.

Schwungvoll und rhythmisch ausgeklügelt begann der zweite Teil mit Broadway- und Filmmelodien aus den 30er und 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Einfach bezaubernd gelang den Musikern ein Medley mit all den unvergesslichen Melodien von Cole Porter, Richard Rogers u. a., von denen „Singin in the Rain“ als besonders attraktiv interpretiert hervorstach. Sehr amerikanisch, spritzig und flott, bestens vorgetragen, folgte dann eine Hommage an den bekannten Filmkomponisten Henry Mancini. Ihr rhythmisches Talent konnten besonders die Solisten des Musikverein Lustenau bei Merci, Merci, Merci, von Joe Zawinul voll ausleben. Der Musikverein Lustenau unter David Lanza präsentierte eine gelungene Mischung aus anspruchsvoller und leichter Unterhaltungsmusik, die bei den Besuchern für Begeisterung sorgte. (BET)