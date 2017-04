Boston stellte im NBA-Play-off gegen Chicago auf 2:2

Isaiah Thomaserzielte 33 Punkte - © APA (Getty/AFP)

Die Boston Celtics haben in ihrer Auftaktserie im NBA-Play-off mit dem zweiten Sieg in Folge auf 2:2 gestellt. Das topgesetzte Team der Eastern Conference gewann bei den Chicago Bulls am Sonntag 104:95. Spielmacher Isaiah Thomas führte den Rekordmeister aus Boston mit 33 Zählern an. Noch keine Mannschaft hat in der “best of seven”-Serie bisher ein Heimspiel gewonnen.