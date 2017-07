Bosch liebäugelt mit Einstieg in Batteriezellenproduktion

Bisher kauft Bosch die Batteriezellen zu - © APA (AFP)

Der Zulieferer Bosch erwägt einen Einstieg in die Produktion von Batteriezellen für Elektroautos. “Da müssen ein paar Dinge zusammenkommen”, sagte Bosch-Chef Volkmar Denner der “Welt am Sonntag”. Zum einen müsse Bosch in der Zellchemie “etwas finden”, um sich von großen asiatischen Lieferanten abzuheben. Zudem müsste es möglich sein, die neuen Batterien in einer bestehenden Fabrik zu fertigen.