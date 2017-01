BORG Werkstatt lud zum Neujahrskonzert

BORG Direktor Thomas Rothmund hieß zahlreiche Freunde der BORG Werkstatt zum 23. Neujahrskonzert am Sonntag, dem 8. Jänner herzlich willkommen. Trotz winterlicher Wetterverhältnisse und tiefverschneiter Landschaft hatten sich viele Gäste aus dem ganzen Land diesen ganz besonderen Neujahrsempfang nicht entgehen lassen.

Klassik zum Jahresbeginn

Dieses Jahr moderierte erstmals Michael Oberhauser – BORG Werkstatt Obmann Jose Oberhauser hatte sich aus gesundheitlichen Gründen in die Reihe der Ehrengäste zurückgezogen. Gleich zu Beginn gab es klassische Töne mit den „Ton Art-BORG Cellisten“: Wolfgang Mayer, Bastian Berchtold, Pia Ellensohn, Laurenz Vanorek, Johannes Grabher und Gabriel Häusle. Das Publikum zeigte sich begeistert von Musikstücken Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach oder John Williams. Der Titel „Cello Wars“ wurde für diesen Anlass vom BORG Schüler Johannes Grabher arrangiert – in Anlehnung an die „Star Wars“ Melodie.

Spendenübergaben, Fotopräsentation und Jazzklänge

Das Neujahrskonzert stand auch dieses Jahr wieder im Zeichen der sozialen Hilfsprojekte in Indien und in Rumänien sowie im Zeichen des Friedens. Marlies Küng-Rüdisser berichtete über die Patenkinder und positive Entwicklungen in ihrer Wahlheimat Indien. Das Indienprojekt wurde im Jahr 2003 ins Leben gerufen und unterstützt vor allem Kinder und Jugendliche in der Ausbildung bzw. in ihrer späteren Berufswahl. Die BORG Werkstatt übergab einen Scheck über die Summe von 5000.- Euro an das Indienprojekt. Im Anschluss gab es eine musikalische Premiere von der Gruppe „BB & The Kings“. Die Formation Bastian Berchtold, Daniel Fleps, Martin Dörler und Michael Oberhauser unterhielten mit Titeln von „The White Stripes“, Robert Glasper & Michael Jackson oder Bruno Mars.

Claudia Amann hatte für den Neujahrsempfang eine beeindruckende Fotopräsentation vom 6. Hilfsgütertransport im Oktober 2016 nach Rumänien vorbereitet. Schließlich begrüßte die SWING Werk Big Band unter der Leitung von Jack Städler mit flotten Rhythmen Swing, Balladen, Latin und Fusion Pop das neue Jahr.