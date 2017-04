Borg Konzert am Gymnasium

Bludenz. (sie)Bereits beim “Akustik Warm-up” legte sich die Stomp – Gruppe mit Tonnen, Bechern und Percussions – Instrumenten mächtig in Zeug.

Die musikbegeisterten Jugendlichen unter der Leitung der Professoren Sigrun Bertel, Claudia Eckert, Brigitte Bohle, André Vitek , Gernot Häfele, Theo Bloderer und Gerhard Ganahl begeisterten mit bekannten Klassikern wie „Make You Feel My Love“ „I Shot The Sheriff“ oder „Chasing Cars“

Egal ob „Tennessee Whiskey“ von Chris Stapleton oder „On My Own“ aus „Les Misérables“ – das hohe musikalische Niveau und die Freude aller Beteiligten versetzte das Publikum in gute Laune.

Beim großen Finale zelebrierten die Klassenchöre gemeinsam mit den Instrumentalisten eine schwungvolle Version von „Barbar’Ann“ und sorgten mit „Lean on me“ für einen gelungenen Abschluss.

Unter den Besuchern des Borg Konzerts waren neben Direktor Helmut Abl, Administrator Gerald Fenkart und vielen Professoren der Schule, auch Irmi Grassl (Caritas Bludenz), Maria Egger, Ilse Bauer, Rechtsanwalt Stefan Müller, Musiker Michael Plangg, Isolde Mündle, Walter Beck, Angelika Vonbank, David Fasching und Raffael Caldonazzi.