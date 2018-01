BORG Egg stellt sich vor

Informationsnachmittag am 19. Jänner im Egger Bundesoberstufengymnasium.

Egg. Das BORG Egg öffnet am Freitag, 19. Jänner von 14 bis 17 Uhr seine Pforten, um interessierten, jungen Menschen das Bildungsangebot der Schule vorzustellen. Zu dem Informationsnachmittag sind Schülerinnen und Schüler der Mittel- und Hauptschulen sowie der Unterstufen der Gymnasien und deren Eltern eingeladen. Das Bregenzerwälder Bundesoberstufengymnasium bietet eine breitgefächerte Ausbildung mit den drei Schwerpunkten Bildnerische Erziehung (BE), Musikerziehung (ME) sowie Natur und Technik (NT) zur Auswahl an.