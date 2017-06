Bootsunglück am Wörthersee: Lenker hatte Schiffsführerpatent

Die Leiche wurde am Samstag in 30 Meter Tiefe entdeckt - © APA (FF PERATSCHITZEN)

Der 44 Jahre alte Niederösterreicher, der am vergangenen Freitag beim Bootsunglück am Wörthersee am Steuer gewesen ist, hat ein Schiffsführerpatent. Das bestätigte die Polizei am Dienstag auf APA-Anfrage. Bei der Fahrt war ein ebenfalls 44-jähriger Niederösterreicher über Bord gegangen, seine Leiche wurde am Samstag in der Früh geborgen.