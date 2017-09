Bootsunfall Wörthersee: Sobotka weist Vorwürfe zurück

Sobotka will nichts vertuscht haben - © APA

Im Fall des tödlichen Bootsunfalls von Anfang Juni am Wörthersee nimmt Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) erstmals selbst Stellung und weist den Vorwurf einer angeblichen Ministerweisung in der Causa zurück. “Es gab keine Weisung, weder von mir noch von meinem Büro. Abgesehen davon, dass ich nichts vertuschen will, was soll ich vertuschen?”, erklärte Sobotka gegenüber der “Kleinen Zeitung”.