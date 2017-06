Bootstaufe beim Lochauer Yachtclub zu Pfingsten hat Tradition

LYC-Präsident Benno Wagner konnte am Pfingstsonntag wieder zahlreiche Gäste zu diesem kleinen Fest an der Mole im Hafen Ost begrüßen. Nach der kirchlichen Segnung durch Pater Henrik und Frater Maurus vom Kloster Mehrerau taufte der römische Meeresgott Neptun, in prächtigem Gewand mit Krone und Dreizack, das prächtig geschmückte Boot auf seinen griechischen Namen „Ophthalmos“ (Auge). Danach verschwand er mit elegantem Hechtsprung wieder in den Fluten des Bodensees.

Umrahmt wurde die Bootstaufe mit einem Sektempfang und dem geselligen Beisammensein beim anschließenden „Segler-Hock“ im schönen überdachten Clubgarten.