„Bomhus“ für Lingenauer Kinder

Lingenau. Mit Schulbeginn hatte das „Bomhus“ bereits seinen Betrieb aufgenommen. Beim Tag der offenen Tür nutzten viele kleine und große Besucher die Gelegenheit, die neuen Räumlichkeiten der Kinderbetreuung zu besichtigen. Obfrau Julia Fuchs freute sich über das gelungene Projekt und bedankte sich bei allen, die zum Gelingen beigetragen hatten. Bürgermeisterin Annette Sohler lobte die hervorragende Zusammenarbeit zwischen „Bomhus“-Team und Gemeinde und hob hervor, dass „für Lingenauer Kindern eine Zone geschaffen wurde, in der sie sich ungestört spielerisch entfalten können.“ In Umbau und Einrichtung der Kinderbetreuung wurden 400.000 Euro investiert.

Vorzeigeprojekt

Zum erfolgreich realisierten „Bomhus“ gratulierte LR Katharina Wiesflecker herzlich. Zugleich unterstrich sie die gesellschaftliche Bedeutung solcher Angebote. „Kleinkindbetreuung ist eine wertvolle und wichtige Aufgabe. Bereits hier wird eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung und für die Bildungsbiographie des Kindes gelegt. Eine gute Dreiecksbeziehung zwischen Kind, Eltern und Betreuung ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal in der offenen und modernen Kinderbetreuung.“ Für LAbg Martina Rüscher, die sich als REGIO-Ressortleiterin sehr für die Kinderbetreuung im Bregenzerwald einsetzt, ist das „Bomhus“ ein Vorzeigeprojekt.

Liebevoller Rahmen

„Wir wollen Lingenauer Kindern von 2 bis 4 Jahren einen liebevollen Rahmen geben, in dem sie sich spielerisch entfalten können“, so Obfrau Julia Fuchs. Die Namensgebung „Bomhus“ (Baum und Haus) spiegelt wider, wofür die Einrichtung stehen soll. Die Wurzeln des Baumes bildet das Zuhause, die Familie. Der solide und starke Stamm ist das Kind selbst. Die vielen Äste symbolisieren das Kind mit seinen vielfältigen Interessen. Die Kinderbetreuung Lingenau will den Kindern den Platz geben, ihren ganz persönlichen Weitblick in ihrem Baumhaus, in ihrem Reich zu erkunden. Derzeit werden in zwei Gruppen insgesamt 24 Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren betreut, maximal 18 Kinder pro Tag. Das Team besteht aus drei Mitarbeiterinnen.

Kinderfreundliche Architektur

Die Räume der Bomhus Kinderbetreuung befinden sich im ersten Obergeschoss des Mehrzweckhauses. Mit dazu gehört eine Außenterrasse, die zum Spielen und Verweilen im Freien einlädt. „Bei der Innengestaltung wurde das Thema ‚Baumhaus‘ immer wieder aufgegriffen. Das Material Holz und der Baum finden sich in den hellen, freundlichen und flexibel wandelbaren Räumen wieder“, so Jürgen Hagspiel, Architekturbüro Hagspiel. Die Bereiche gliedern sich in Kindergarderobe und Informationsschalter, Ruheraum und Bücherecke, offene Küche mit Sitzbereich für Kinder sowie Gruppenräume für freies Spiel.

Segnung

Pfarrer Noby segnete die Räumlichkeiten der neuen Kinderbetreuung. Unter den vielen kleinen und großen Besuchern konnte Obfrau Julia Fuchs auch LR Erich Schwärzler, Gruppenleiterin Sabine Vögel und die Kinderbetreuerinnen Elisabeth Humpeler und Rosalinde Fink, Vizebürgermeister Anton Schwärzler, VS-Direktorin Brigitte Wolf, Kindergartenleiterin Christina Metzler und Mitarbeiterin Eva Wachter sowie Bauleiter Thomas Kohler begrüßen. Nach einem Rundgang durch die neuen Räumlichkeiten klang die Feier bei kleinen Häppchen und einem Umtrunk aus. MO