Bombenfund in Frankfurt: Größte Massenevakuierung seit 1945

Nach dem Fund einer 1,8 Tonnen schweren Weltkriegsbombe kommt es am Sonntag in Frankfurt am Main zur größten Massenevakuierung der Nachkriegszeit in Deutschland. Bis 08.00 Uhr müssen für die Entschärfung der Bombe mehr als 60.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Auch Altenheime, Krankenhäuser und das Polizeipräsidium müssen geräumt sein. Tausende Einsatzkräfte sorgen für einen sicheren Ablauf.