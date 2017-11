Entwarnung nach Bombendrohungen in Moskau

In Moskau sind zahlreiche zentrale Gebäude wegen Bombendrohungen vorübergehend evakuiert worden, darunter das Bolschoi-Theater. Sicherheitskräfte räumten rund 30 Gebäude, danach gaben die Behörden am Sonntagabend Entwarnung. "Es wurde nichts Verdächtiges gefunden", hieß es laut der Nachrichtenagentur TASS. Das Theater teilte mit, es habe den normalen Betrieb wieder aufgenommen.

Auch Hotels wie das Metropol oder das Warenhaus GUM am Roten Platz waren betroffen, wie die Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf Polizeikreise am Sonntag berichtete. Allein an diesen beiden Orten hätten etwa 5.000 Menschen die Gebäude verlassen müssen. Insgesamt waren in der ganzen Stadt rund 30.000 Menschen betroffen, wie aus Behördenkreisen verlautete.