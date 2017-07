Bombendrohung! Zugverkehr zwischen Budapest und Wien kurzzeitig gestoppt

Kurz vor 13.00 Uhr wurde die behördliche Sperre auf dem ungarischen Staatsgebiet wieder aufgehoben, informierten die ÖBB.

Die ÖBB waren zuvor von der ungarischen Staatsbahn MAV informiert worden, dass der Grenzverkehr über den Bahnhof Hegyeshalom einzustellen war. Betroffen waren sowohl Railjet-Verbindungen in die ungarische Hauptstadt als auch der Nahverkehr im Grenzgebiet. Ein Schienenersatzverkehr wurde für den Nahverkehr in Bruck an der Leitha von/bis Nickelsdorf eingerichtet.

Martin Adam on Twitter Train to #budapest has been #evacuated in #Mosonmagyaravar. Police is checking right now the compartments for explosivs

Alle Züge werden heute durchsucht

Ein Unbekannter hatte in der Früh die ungarische Polizei angerufen und behauptet, dass auf den internationalen Zügen Bomben platziert worden seien. Die Bahn stoppte daraufhin 18 internationale Züge auf Anweisung der Behörden. Fahrgäste wurden evakuiert, die Waggons durchsucht, berichtete die ungarische Polizei in einer Aussendung. Die ungarische Staatsbahn MAV informierte auf seiner Homepage, dass bis Mitternacht alle aus dem Ausland kommenden Züge von der Polizei durchsucht werden, weshalb mit weiteren Verspätungen gerechnet werden muss.

Martin Adam on Twitter Still searching while temperature is rising up to 33°C

(APA)