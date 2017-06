Bombendrohung in Friedrichshafen: Schiffsverkehr eingestellt

Im Medienhaus am See in Friedrichshafen ist eine Bombendrohung eingegangen. Der Buchhornplatz wurde abgesperrt. - © Schwäbische Zeitung

In Friedrichshafen hat ein Unbekannte mit einer Bombe gedroht. Der Buchhornplatz direkt am See wurde abgesperrt, umliegende Gebäude evakuiert.