Bombenanschlag im Süden von Pakistan – Mindestens fünf Tote

Bei einer Bombenexplosion nahe einer Polizeiwache und einer Mädchenschule sind in der südpakistanischen Provinz Baluchistan (Belutschistan) mindestens fünf Menschen getötet und 16 verletzt worden. Das bestätigte am Freitag ein Polizeibeamter der Provinzhauptstadt Quetta. Es sei nicht klar, was das Ziel des Anschlags war. Vier der Toten seien Zivilisten; auch ein Polizist sei getötet worden.

Der Sprecher der Provinzregierung, Anwar Haq Kakar, sprach gegenüber Medien von einer Autobombe. Wer hinter der Tat steckt, blieb zunächst unklar. Baluchistan ist die unruhigste Provinz Pakistans. Dort sind viele Terror- und Rebellengruppen aktiv. (APA/dpa)