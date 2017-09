Bombe tötete im Irak vier kurdische Peschmerga-Kämpfer

Die Kurden im Nordirak sollen am Montag in einem Referendum über ihre Abspaltung vom restlichen Irak abstimmen. Gegen die Volksabstimmung gibt es starken Widerstand. Die irakische Zentralregierung in Bagdad hält sie für verfassungswidrig. Auch die USA, die UNO und der Iran sprachen sich gegen das Referendum aus.

Besonders umstritten ist die Abstimmung in der ölreichen Provinz Kirkuk. Diese Region wird gleichermaßen von Iraks Regierung und den Kurden beansprucht. Die Peschmerga-Kämpfer konnten die Provinz im Zuge des Kampfes gegen die IS-Terrormiliz unter Kontrolle bringen.

(APA/dpa)