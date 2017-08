Bolt begnügte sich im Halbfinale mit Platz zwei - © APA (AFP)

Superstar Usain Bolt hat am Samstagabend das 100-m-Finale bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in London als Zweiter seines Halbfinales in 9,98 Sekunden hinter dem US-Amerikaner Christian Coleman, der auf 9,97 kam, erreicht. Der Franzose Jimmy Vicaut kam in 10,09 über die Zeitregel weiter.