Bologna-Bürgermeister verteidigt Regisseur Kusej

Nachdem er wegen Anspielungen auf den islamistischen Terror in der Mozart-Oper “Die Entführung aus dem Serail” Ärger bekommen hat, erhält Regisseur Martin Kusej Rückendeckung vom Bürgermeister von Bologna, Virginio Merola: “Wir werden niemals die künstlerische Freiheit beschneiden.” Am kommenden Freitag (20. Jänner) ist die Premiere von Kusejs Inszenierung in der italienischen Stadt angesetzt.