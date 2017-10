Bolivien begeht 50. Todestag von Che Guevara

"Che" ist bis heute ein gefeierter Held - © APA (AFP)

Mit einem “Che-Guevara”-Gipfel begeht Bolivien die Feierlichkeiten zum 50. Todestag des weltberühmten Guerilleros, der am 9. Oktober 1967 in der Nähe der Stadt Vallegrande erschossen worden war. Der sozialistische Staatschef Evo Morales will die Nacht auf Montag, dem Todestag, in einem Zelt auf einem Fußballplatz in Vallegrande verbringen.