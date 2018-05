Bohle und Bickel sind neue Meister im Kunstturnen

Vorarlbergs Nachwuchs des Kunstturnens ermittelte in der Sporthalle der Mittelschule Hohenems Markt die Jugendmeisterinnen und Jugendmeister im Kunstturnen.

Die Wettkämpfe wurden an zwei Tagen ausgetragen; am Samstag waren die Burschen am Start. Jugendmeister wurde David Bickel von der TS Wolfurt, der als einziger Aktiver in der höchsten Kategorie Jugend 1 am Start war. In der Jugend 2 gewann Gino Vetter (TS Lustenau) vor Joel Jauk (SG Götzis) und Ben Schneider (TS Wolfurt). Das gesamte Feld der Aktiven umfasste bei den Turnern 84 Teilnehmer.