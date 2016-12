Bogdan Roscic Favorit für Posten des Staatsoperndirektors

Landet Kulturminister Thomas Drozda einen Überraschungscoup - © APA

In der Frage, wer ab der Saison 2020/21 die Wiener Staatsoper führen wird, mehren sich die Hinweise, dass Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ) auf einen echten Überraschungscoup setzt und am Mittwoch den Musikmanager Bogdan Roscic als Nachfolger von Dominique Meyer präsentieren will. Sowohl “Presse”, als auch “Krone” und “Kurier” sehen den 52-Jährigen als Favoriten.