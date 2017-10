“Böse Falle!”: Blu-ray von “Gregs Tagebuch 4” zu gewinnen

Pack deine Koffer für eine abgefahrene Abenteuerreise quer durch Amerika! Anlässlich Omas 90. Geburtstag unternehmen Greg Heffley und seine

Familie einen Roadtrip, den sie nicht vergessen werden: Denn Greg hat den Plan, die Fahrt für den Besuch einer Gaming-Messe zu nutzen und dadurch

(endlich!) berühmt zu werden. Er sorgt dafür, dass die Familie vom Kurs abkommt und das Chaos nimmt seinen Lauf… basierend auf einer der bestverkauften Buchreihen aller Zeiten.

“Gregs Tagebuch 4 – Böse Falle!” gibt es ab 12. Oktober als Blu-ray und DVD. VOL.AT verlost in Kooperation mit 2017 Twentieth Century Fox Home Entertainment zwei Blu-rays von “Gregs Tagebuch 4 – Böse Falle!”. Um am Gewinnspiel teilzunehmen einfach eine E-Mail mit Namen und Kontaktdaten an linda.carugati@russmedia.com schicken.