Börsenaussichten 2017

Im Jahre 2017 dürfte das Thema Politik ein ständiger Begleiter an den Kapitalmärkten sein. Doch nach dem Brexit-Votum und dem Wahlsieg Trumps haben die Anleger gelernt, dass sich ein Festhalten der Engagements am Aktienmarkt auszahlt. So sollten Anleger auch heuer trotz der zu erwartenden Unsicherheiten und Schwankungen am Aktienmarkt einen kühlen Kopf bewahren. In den USA muss Donald Trump 2017 zeigen, welche im Wahlkampf angekündigten Maßnahmen er tatsächlich umsetzen wird. Im Mittelpunkt seiner Ankündigungen stehen Steuersenkungen sowie ein riesiges Investitionsprogramm. Die geldpolitischen Maßnahmen im Euro-Raum und den USA werden weiter auseinanderdriften. Die Fed wird ihren Leitzins 2017 in weiteren Schritten anheben. Die EZB hingegen wird ihren Leitzins unverändert bei 0,0 Prozent belassen. Die Aussichten für die globale und die europäische Wirtschaft bleiben robust und die Gewinnzuwächse der Unternehmen werden 2017, nach einem stagnierenden Jahr 2016, wieder im niedrigen zweistelligen Prozentbereich erwartet. So dürfte es in Summe speziell für die etablierten Aktienmärkte ein positives Jahr werden.

Toni Trojer, Raiffeisenlandesbank Vorarlberg

Grundsätzlich blicken wir dem Börsenjahr 2017 positiv entgegen. Das anziehende Wirtschaftswachstum, verstärkte Fiskalausgaben sowie steigende Unternehmensgewinne in den entwickelten Ländern sollten speziell an den Aktienmärkten positiv vernommen werden. Allerdings dürften politischen Risiken wie die Wahlen in Frankreich, den Niederlanden und Deutschland sowie der Beginn der Brexit-Verhandlungen die Schwankungsbreite im kommenden Jahr weiterhin hochhalten. Aktionäre brauchen folglich gute Nerven, sollten unterm Strich dafür aber auch mit ansehnlichen Renditen im mittleren einstelligen Prozentbereich belohnt werden. Eher vorsichtig sind wir im Segment der Rentenpapiere. Da könnte der jahrzehntelange Aufschwung auf Grund höherer Inflationserwartungen im kommenden Jahr ein vorzeitiges Ende finden. Für Anleger bedeutet dies unter anderem starke Kursturbulenzen in einem vermeintlich sicheren Segment – folglich empfiehlt es sich, frühzeitig das Depot zu analysieren und entsprechende Maßnahmen zu treffen. An der Währungsfront sollte der US-Dollar weiter zulegen können, wenn auch der Großteil der Aufwärtsbewegung bereits hinter uns liegen dürfte.

Gerhard Hamel, Vorstandsvorsitzender Volksbank Vorarlberg e. Gen.

Für heuer wird erwartet, dass sich die Weltwirtschaft weiterhin moderat entwickelt und auch die Dynamik leicht zunimmt. Getragen wird der Aufschwung vor allem von den USA, der Eurozone und China. Unterstützend wirken die Geldpolitik der wichtigen Notenbanken sowie expansive fiskalpolitische Maßnahmen. Für die internationalen Börsen ist das Umfeld somit positiv, weshalb wir für 2017 von steigenden Aktienindizes ausgehen. Das Niedrigzinsumfeld rechtfertigt weiterhin die überdurchschnittliche Bewertung der globalen Aktienmärkte und spricht dafür, dass sich die Anlageklasse Aktien auch weiterhin großer Beliebtheit unter den Investoren erfreut. Das „Nein“ zum Verfassungsreferendum Italiens lässt jedoch befürchten, dass sich die politischen Herausforderungen für Europa verstärken. Diese höhere Unsicherheit wird zu Phasen stärkerer Schwankungsintensität führen. Die EZB dürfte durch expansive geldpolitische Maßnahmen die Zinsen in der Eurozone weiterhin tief halten, während die Fed die Leitzinsen im kommenden Jahr schrittweise erhöht. Die positive Entwicklung der Weltwirtschaft sowie die leicht anziehende Inflation dürften auch in der Eurozone für leicht steigende Zinsen sprechen.

Gerhard Burtscher, BTV Vorstandsvorsitzender

Das Aktienjahr 2016 lief recht gut, vor allem der Wahlsieg von Donald Trump sorgte noch einmal für einen erheblichen Schub. Gleichzeitig sind aber auch die Renditen der Anleihen gestiegen. Es wird eine der zentralen Fragen für 2017 sein, wie lange die US-Aktienmärkte diese steigenden Renditen noch vertragen können. Wir sind der Meinung, dass wir den kritischen Punkt noch nicht erreicht haben. Für 2017 erwarten wir, dass die positive Stimmung an den Börsen noch eine Weile anhält, wenngleich die Bewertungen gerade in den USA schon ambitioniert sind. Deshalb bevorzugen wir auch andere Weltregionen, wie Europa, Japan oder die Schwellenmärkte. Die jüngste Zinsanhebung in den USA und die Aussicht auf weitere Anhebungen 2017 haben den Dollar nochmals steigen lassen. Der etwas schwächere Euro ist ein Vorteil für den europäischen Export, das sollte sich in den kommenden Gewinnausweisen der europäischen Unternehmen und damit in deren Aktienkursen auch niederschlagen. An den Anleihemärkten sehen wir nur begrenzte Phantasie. Da wir dort weiterhin mit einem Rendite-Anstieg rechnen, bevorzugen wir 2017 im direkten Vergleich Aktien gegenüber Anleihen.

Johannes Böhler, Bank Austria Landesdirektor Private Banking

Donald Trumps Sieg katapultierte die Renditen von Staatsanleihen einiger führender Industriestaaten direkt nach oben. Und ein Ende des Anstiegs ist noch nicht in Sicht. Dass die Ökonomen der OECD die zu erwartenden Auswirkungen der Trumponomics als Kraftkur für die US-Wirtschaft einstufen, kann als positives Signal für den Aktienmarkt gewertet werden. Ein höheres Investitionsvolumen, mehr Jobs, höhere Löhne und steigende Kauflaune könnten nämlich die Formel für Anlegeroptimismus und einen starken Dollar sein. Die kräftigere Endnachfrage würde gleichzeitig das Importwachstum ankurbeln. Und davon könnten jene profitieren, die in die USA exportieren, allen voran die westlichen Industriestaaten. Zieht dann auch noch, wie von einigen erwartet, das US-Leitzinsniveau an, könnte Kapital aus den Schwellenländern zurück in die USA fließen. Auch in Bezug auf den Euro könnte der Dollar weiter an Wert gewinnen. Nicht zuletzt durch die Misere, in die Italien durch Staatsverschuldung, Reformstau und Banken am Rande der Pleite geschlittert ist, kann eine stärkere Abwertung des Euro zum Dollar nicht ausgeschlossen werden. Ein Absinken unter die Paritätsgrenze ist aber eher unwahrscheinlich.

Ines Frei, Dornbirner Sparkasse

Aktien stufen wir strategisch und unter längerfristigen Aspekten als interessant ein. Vor allem hohe Dividendenrenditen, eine günstige Bewertung und der Mangel an attraktiven Anlagealternativen sollten sich als stützend erweisen. Seit Ende September steigen die Zinsen. Das Zinsniveau der zehnjährigen deutschen Bundesanleihen erhöhte sich seither um rund ein halbes Prozent. Ist damit die Trendwende am Zinsmarkt eingeläutet? Verantwortlich für diesen Anstieg waren Spekulationen auf einen nahenden Ausstieg der EZB von ihrer unkonventionellen Geldpolitik. Der in der Sitzung vom 8. Dezember gefällte Entscheid, ab April des kommenden Jahres das Kaufvolumen von 80 auf 60 Milliarden Euro monatlich zu reduzieren, bestätigte diese Haltung. Wenngleich sich effektiv an dem zu erwartenden Anleihekaufvolumen erst einmal nicht viel ändern wird. Die Zentralbank will im Gegenzug, entgegen ihrer bisherigen Gewohnheit, die Fälligkeiten der bereits erworbenen Anleihen wieder anlegen. Die Lücke von 20 Mrd. Euro aus dem alten Programm wird damit so gut wie geschlossen. Zudem wollen die Vertreter der Notenbank das Kaufvolumen erhöhen, falls es die Finanzmärkte erfordern. Mario Fink, Hypo Vorarlberg