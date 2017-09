Börse-Chef für KESt-Abschaffung bei niedrigen Einkommen

Boschan will auch finanzschwächere Leute für Aktien begeistern - © APA

Der Chef der Wiener Börse, Christoph Boschan, will mehr Menschen dazu bringen, in Aktien zu investieren. Ein möglicher Ansatz wäre es, für niedrigere Einkommensstufen die Kapitalertragssteuer abzuschaffen. “Das würde auch für sie den Spielraum ausweiten, das Risiko am Aktienmarkt zu tragen. Reiche Leute können das Risiko immer tragen”, sagte Boschan zur “Presse”.