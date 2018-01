Böhmische Kronjuwelen für eine Woche ausgestellt

Die böhmischen Kronjuwelen werden nur zu besonderen Ereignissen hervorgeholt. Ab diesem Dienstag sind die Meisterwerke mittelalterlicher Goldschmiedekunst für eine Woche auf der Prager Burg zu sehen. Anlass ist das Jubiläumsjahr der tschechoslowakischen Unabhängigkeitserklärung von Österreich-Ungarn, die am 28. Oktober 1918 in Kraft trat.

Die Hüter der Kronjuwelen öffneten am Montag im Veitsdom mit ihren sieben Schlüsseln die Tür der Schatzkammer und des Tresors. Neben Präsident Milos Zeman, der sich in einer Stichwahl in zwei Wochen um eine zweite Amtszeit bewirbt, sind dies der Ministerpräsident und die Vorsitzenden der Parlamentskammern sowie Erzbischof, Domdekan und Oberbürgermeisterin von Prag.