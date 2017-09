Böhmermann erhielt erneut Popkultur-Preis

Jan Böhmermann erhielt Auszeichnung für "Menschen Leben Tanzen Welt" - © APA (dpa)

Jan Böhmermann (36) ist beim Preis für Pop-Kultur in der Kategorie “Lieblingslied” für seinen Song “Menschen Leben Tanzen Welt” ausgezeichnet worden. Zur Preisverleihung am Freitagabend in Berlin meldete sich der ZDF-Moderator per Videobotschaft und sagte ironisch, er habe die Auszeichnung über einen Rechtsanwalt “eingeklagt”.