Bodyshaming – so grandios reagiert diese Youtuberin

Dass sich Personen die in der Öffentlichkeit stehen öfters Kommentare über ihre Figur und Aussehen gefallen lassen müssen ist nichts Neues. Auch Youtuberin Mirella bekam in letzter Zeit immer wieder die Frage gestellt, wieso sie auf einmal so “dick” geworden sei. In einem Video schlägt die 24-jährige auf eine grandiose und humorvolle Art nun zurück.

“Aufgegangen wie so’n Hefeklos”

„Kann es sein, dass du zugenommen hast?“ steht da. „Wo kommt auf einmal dein Doppelkinn her?“ und „Du siehst ein wenig aufgebläht im Gesicht aus. Hast du eine Allergie?“. Oder auch der nette Kommentar “Mirella is nicht böse gemeint aber ich finde das du richtig aufgegangen bis wie ehm so’n Hefeklos” – sind nur einige Beispiele für sehr viele Kommentare die unter den letzten Videos von Mirella immer mehr zu finden sind. In ihrem Video “Warum ich fett geworden bin” zählt die Deutsche in einem ironischen Stil 20 Gründe (von denen keiner, einer, mehrere oder alle stimmen können) auf warum sie so “dick” geworden ist. Das Video hat mittlerweile über 320.000 Aufrufe und ist eine tolle Antwort auf dreistes Bodyshaming.