Bodybuilding meets Opera: Sportler aus acht Nationen zeigen im Bregenzer Festspielhaus ihr Können

Bodybuilding meets Opera: Unter diesem Motto geht die Internationale Österreichische Meisterschaft im Bodybuilding dieses Wochenende in Bregenz über die Bühne. VOL.AT hat die Vorarlberger Starter vorab getroffen und sie bei ihrem Training begleitet.

Bodybuilder stehen auf vielen Bühnen, dennoch ist die Internationale Österreichische Meisterschaft an diesem Wochenende etwas ganz Besonderes. Denn wo normalerweise Opernstars ihre Arien vom Besten geben, zeigen am Wochenende Bodybuilder aus acht Nationen, was sie können.