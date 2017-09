Bodensee-Schulcup: 500 junge Sportler im Ländle zu Gast

VIDEO INTERVIEW MIT LANDESSCHULRATSPORTREFERENT CHRISTOPH NEYER VOR DEM 23. INTERNATIONALEN BODENSEE SCHULCUP

Es handelt sich hierbei um ein internationales Schulsportfestival für 12 – 15-jährige Schüler/innen aller den Bodensee angrenzenden Bundesländer und Kantone. Begonnen hat es 1995 in Konstanz (Baden-Württemberg) mit der Sportart Leichtathletik, 1996 in Lindau und Lindenberg (Bayern) kam Handball dazu, weitere Gastgeber waren 1997 Dornbirn (Vorarlberg), 1998 Kreuzlingen (Thurgau), 1999 St.Gallen (ST. Gallen), 2000 Friedrichshafen (BW), 2001 Lindau (B), erstmals zusätzlich mit Volleyball, 2002 Bregenz (V), 2003 Kreuzlingen (TH), 2004 Rorschach und Goldach (SG), 2005 Konstanz (BW), hier wurde Volleyball aus Kapazitätsgründen wieder aus dem Programm genommen, 2006 Lindau (B), seither ist auch Rheinland Pfalz als Gastland mit 4 LA-Mannschaften vertreten, 2007 Bregenz und Hard (V), 2008 Kreuzlingen (TH), 2009 St.Gallen (SG), 2010 Wangen (BW), 2011 Lindau (B), 2012 Bregenz (V), 2013 Frauenfeld (TH), 2014 Sargans (SG), 2015 Konstanz (BW), 2016 Lindau (B), ehe er dieses Jahr zum 5. Mal in Vorarlberg (Bregenz) durchgeführt wird.

Der sportliche Vergleich von Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Nationalität bei den Leichtathletik-Mannschaftsmehrkämpfen und den Handballturnieren stellt die eine Säule der Völkerverständigung dar, die andere ist die freundschaftliche Begegnung untereinander.

Aufbauend auf den Erfahrungen der „Internationalen Bodensee-Leichtathletik“ in den 50er-Jahren und die Idee „Euregio Bodensee“ aufgreifend, ist es gelungen, in einer Zeit des verstärkten Zusammenwachsens Europas sowohl bei den Organisatoren (Ministerien, Landesschulrat, Sportämter der Kantone, Stadtverwaltungen, Schulen, Vereine, Sponsoren…) als auch bei den Schulteams trotz unterschiedlicher länderspezifischer Strukturen durch verständnisvolles, tolerantes Verhalten für diesen Schulsportwettbewerb in vorbildlicher Weise Kompromisse zu schließen, in denen auch die Eigenheiten des jeweiligen Veranstalters berücksichtigt werden können.

Für die inzwischen rund 450 Schüler/innen aus den Bodenseeanrainerländern bieten dabei der Sport und sein soziales Umfeld Gelegenheit zur Begegnung, im sich Kennenlernen Vorurteile abzubauen, vertrauensvoll zueinander zu finden und Fairness und Solidarität zu üben. Ziel ist es, dadurch Kinder und Jugendliche in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern und Beziehungen knüpfen zu lassen, die über den Internationalen Bodensee-Schulcup hinaus Bestand haben.

Programm 23. Internationaler Bodensee Schulcup: Donnerstag, 21. September: 19 Uhr Empfang der Ehrengäste und Offizielle (Klosterkeller); Freitag 22. September: 9 Uhr Einmarsch aller Mannschaften und Eröffnung im Casinostadion Bregenz bzw. in den Spielhallen Mehrerau und Rieden Vorkloster (Handball); 9.30 Uhr: Beginn der Wettkämpfe; 17 Uhr: Siegerehrung mit Rahmenprogramm im Casinostadion;