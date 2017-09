BMXler machten große Sprünge

Der Vereinsausflug, den der BMX-Club anlässlich des Jubiläums “30 Jahre BMX-Sport in Bludenz” für seine Mitglieder organisierte, führte die TeilnehmerInnen nach Oberstdorf ins benachbarte Allgäu, wo die “Heinrich Klopfer Flugschanze” besichtigt und im Anschluss der wunderschönen Breitachklamm ein Besuch abgestattet wurde. Danach ging`s nach Dornbirn zum Möcklebur zum Abendessen. Obwohl die Gruppe in der ersten Tageshälfte vom Wetter und den Temperaturen nicht gerade verwöhnt wurden konnten die Teilnehmerinnen eine positive Bilanz ziehen, Oberstdorf war eine Reise wert, die Schlachtparte beim Möcklebur ein Genuss. Der BMX-Club bedankt sich bei Manfred Schedler, der die Gruppe durchs Schanzengelände führte und so einen interessanten Blick ins “Fluggeschehen” vermittelte sowie bei der Firma Haueis und Kapitän Raimund.

