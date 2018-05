BMXler kürten Landesmeister

Bludenz (dk). Bei der kürzlich auf der Bludenzer BMX-Anlage durchgeführten BMX-Landesmeisterschaft 2018 setzten sich nicht in allen Klassen die Favoriten durch, es gab auch die eine oder andere Überraschung.

In den Amateurklassen setzten sich Gerhard Eisbacher (Cruiser 30+), David Soural (Boys -8). Sandro Zimmermann (Boys 9/10), Michael Lorenzin (Boys 11/12) und Michael Hartmann (Boys 13/14) durch.

Durch seinen Klassensieg bei der Landesmeisterschaft konnte Frederick Ender die Führung im BMX-Vereinscup ausbauen. Er führt die Wertung nun nach zwei Läufen vor Andre Dutczak, Bjarne Schedler, Noah Muther und Raphael Nachbaur an. Als bester Amateur platziert sich David Soural in der Zwischenwertung auf Platz 12. Der nächste Lauf zum Vereinscup findet am Freitag, den 15. Juni 2018 statt.