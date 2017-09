BMX-Sparkassenteam auch in Emmental erfolgreich

Neben Fabian Caser und Frederick Ender, die beide ihre Klassen beherrschten und gewannen (Anfänger I u. Cruiser 14+) glänzten weiters Andre Dutczak, der sowohl in der Kategorie Cruiser 14+ als auch in der Klasse Boys 14/15 jeweils 2. Plätze herausfuhr. Von seiner Verletzung genesen, konnte sich Bjarne Schedler mit einem Podestplatz (3., Boys 12/13) ausgezeichnet in Szene setzen. Frederick Ender setzte noch eines drauf und fuhr in der Kategorie Boys 16+ auf den 3. Rang. Dem nicht genug fuhren weitere fünf Riders auf einen Finalplatz:: 4. Hugl Alfred (Men 25+) – 6. Dutczak Helmut (Men 25+) – 7. Giglmaier Fabian (Anfänger III) – 7. Hugl Leo (Boys 10/11) – 7. Muther Noah (Boys 14/15).

Weitere Platzierungen:

9. Caser Bastian (Anfänger III) – 10. Fercher Luca (Boys 8/9) – 10. Muther Hannah (Boys 10/11) – 11. Muther Valentin (Boys 8/9) – 11. Dovjak Adrian (Boys 10/11) – 22. Jäger Annika (Boys 10/11). Nicht ganz so gut lief es für Felix Mähr, der nach einem Sturz verletzungsbedingt ausscheiden musste. Wir wünschen ihm baldige Genesung und Rückkehr ins Team. Der Finallauf zur Deutschschweizer Meisterschaft findet am 24.09.2017 auf der selektiven Piste in Winterthur statt.

BMX-Infos: www.bmx-bludenz.at