Während sich die einen im BikePark vergnügten, genossen die anderen das wunderschöne Panorama auf dem Loischkopf. Letztendlich trafen sich alle auf der Schihütte zum Abendessen und einem gemütlichen Hock, bevor dann zu später Stunde die Nachtruhe angetreten wurde. Alles in allem wieder ein tolles Wochenende und ein gelungener Beitrag zu einem intakten Vereinsleben.. Ein Herzliches Dankeschön an alle Teilnehmer und an Organisatorin Gabi Hugl mit Team.