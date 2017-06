BMX: Gelungener Europacupeinsatz in Verona

Erfolgreiches BMX-Team in Verona - © BMX-Club Sparkasse Bludenz

Verona (dk). Nach den guten Ergebnissen in Prag setzte sich das 10-köpfige Bludenzer BMX-Sparkassenteam auch bei den beiden Europacupläufen in Verona (ITA) sehr gut in Szene und fuhr insgesamt fünf Top-8 Finalplatzierungen heraus.