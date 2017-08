BMX-Club feierte 30er

Im vollen Festzelt an der BMX-Anlage konnte Sektionsobmann Herbert Dür rund 250 Besucher begrüßen, darunter als Ehrengäste Bürgermeister Mandi Katzenmayer, Vizebürgermeister Mario Leiter, die Stadträte Gerhard Krump, Arthur Tagwerker und Joachim Weixelbaumer sowie den Präsidenten des Vorarlberger Radsportverbandes Horst Böhler und Rätikon-Präsident Dieter Kohler. Herbert Dür skizzierte in seiner Ansprache die Geschichte des Vereins und verwies auf seinen hohen Stellenwert im heimischen, nationalen und internationalen Sportgeschehen, Mario Leiter überbrachte die Grüße der Stadt Bludenz, Horst Böhler gratulierte im Namen des Radsportverbandes. Musikalisch begleitet wurde der gelungene Abend von „Squini Live“, einen weiteren Höhepunkt bildete der Auftritt der Guggamusik „Moltaschorri“, die mit ihren pfeffrigen Klängen die Stimmung anständig anheizten. Für das gastronomische Wohl sorgte in bewährter Weise das engagierte Team um Wirtschaftsreferent Peter Meyer das bei den Gästen keine Wünsche offen ließ. Fazit: Ein tolles und würdiges Fest eines Vereines, der aus dem Bludenzer Vereinsgeschehen nicht wegzudenken ist und daher von der Politik eine gesicherte Zukunft verdient.