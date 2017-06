BMX-Anfänger schlugen sich prächtig

Frederick Ender erreichte gleich zweimal einen Podiumsplatz. Den Finaleinzug schafften weiters Alfred Hugl, Hannah Muther, Luca Fercher, Leo Hugl und das Seitenwagenduo Ivo Mähr/Felix Mähr. Ausgezeichnet schlugen sich die Amateurfahrer in den Anfängerklassen, sie erreichten zwar keinen Podestplatz, fuhren aber allesamt in das Finale und platzierten sich in den Top-8.

Ergebnisse:

2. Frederick Ender (C 14+), 3. Frederick Ender (M 16+), 4. Fabian Caser (A 1), 4. Ivo Mähr/Felix Mähr (SW), 5. Lina Frener (A 1), 5. Bastian Caser (A 3), 6. Raphael Nachbaur (A 1), 6. Hannah Muther (B 10/11), 6. Alfred Hugl (Men 25+), 7. Fabian Giglmaier (A 3), 7. Luca Fercher (B 8/9), 7. Leo Hugl (B 10/11), 10. Adrian Dovjak (B 10/11), 12. Noah Muther (B 14/15), 13. Felix Mähr (B 10/11), 23. Janik Nohr (B 10/11), 25. Valentin Muther (B 8/9). In der Gesamtwertung liegen nach drei Läufen Frederick Ender, Alfred Hugl, Hannah Muther, Leo Hugl, Andre Dutczak und Ivo Mähr/Felix Mähr am aussichtsreichsten im Rennen.

BMX-Infos: www.bmx-bludenz.at