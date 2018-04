BMX: 2 Finalplätze beim Swiss Cup

Winterthur (dk). Der diesjährige BMX Swiss Cup startete mit den ersten beiden Läufen in Winterthur (SUI).

Mit zwei A-Finalplätzen durch Christian Jäger und Hannah Muther sowie einem B-Finalplatz durch Leo Hugl und einer Reihe von Platzierungen im Mittelfeld kehrte das Bludenzer BMX-Sparkassenteam vom 1. Lauf zum Swiss Cup in Winterthur zurück. Der 2. Lauf am darauffolgenden Tag ging ohne die Bludenzer BMXler über die Bühne.

Am Mittwoch, 18. April 2018 startet die BMX-School Kurs 1, der bereits voll ausgebucht ist. Weiter geht es am Freitag, 20. April 2018 mit dem 1. Lauf zum diesjährigen Vereinscup, der in insgesamt 5 Läufen ausgetragen wird. Am Start wird praktisch der gesamte Kader des heimischen Clubs sein.